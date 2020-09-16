  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Mide asidi önleyici ilaç, Kovid-19'a yakanlanma riskini artırabilir" uyarısı
Aktüel

"Mide asidi önleyici ilaç, Kovid-19'a yakanlanma riskini artırabilir" uyarısı

American Journal of Gastroenterology Dergisi'nde yayımlanan bir araştırma ile mide asidi önleyici ilaç kullanımının, Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığı ortaya kondu - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı: - "Çalışma ile günde tek doz 'asit önleyici ilaç' kullanımı Kovid-19 riskini iki katın üzerinde artırırken, iki doz kullananlarda bu riskin dört kata yakın arttığı gözlemlendi" - "Sonuçlar, bu ilaçların kullanımının, Kovid-19'a yakalanma riskiyle bağlantılı olabileceğine işaret etmektedir" - "Bu ilaçların, özellikle mide asit miktarını azaltarak, bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riskini artırdığı, bağırsak sistemine geçen mikropların da önce bağırsakta ve sonra da akciğer ve zatürre gibi diğer organlara yayılarak enfeksiyon yaptığı öngörülüyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:05:16 -
"Mide asidi önleyici ilaç, Kovid-19'a yakanlanma riskini artırabilir" uyarısı

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Mide asidi önleyici ilaçların, Kovid-19'a yakanlanma riskini artırabileceği belirlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, AA muhabirine, asit önleyici mide ilaçları ve Kovid-19 riskine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asit önleyici mide ilaçlarının, mide-bağırsak ülseri ve reflü tedavisinde, ağrı kesici ilişkili bağırsak çeperi hasarının önlenmesinde kullanıldığını anlatan Naharcı, "Ayrıca, helikobakter pylori (ülser-gastrik mikrobu) bakterisinin tedavi şemasında bulunmaktadır." bilgisini verdi.

Naharcı, bu ilaçların toplumda kullanılma oranının yüksek olduğunu belirterek, kişide kemik kırıklarını artırabileceği, böbrek yetmezliği ile ilişkili olabileceği, vitamin B12 ve magnezyum emilimini azaltılabileceği, mide ve bağırsaklarda enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceğine dair bilimsel yayınlar bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Naharcı, "Bu ilaçlar, özellikle mide asit miktarını azaltarak, bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riskini artırıyor, bağırsak sistemine geçen mikropların da önce bağırsakta ve sonra da akciğer ve zatürre gibi diğer organlara yayılarak enfeksiyon yaptığı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

- "Araştırmaya 50 binin üzerinde kişi katıldı"

Uluslarası tıp dergisinde bu ilaçların, Kovid-19 salgınındaki etkisine yönelik de yeni bir araştırma sonuçlarının yayımlandığını dile getiren Naharcı, "Ağustos 2020'de American Journal of Gastroenterology Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, toplumda yaşayan bireylerde asit önleyici ilaç kullanımının, Kovid-19'a yakalanma riskiyle ilişkisi değerlendirildi." diye konuştu.

Prof. Dr. Naharcı, araştırmaya, 50 binin üzerinde kişinin katıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Çalışma ile günde tek doz 'asit önleyici ilaç' kullanımı, Kovid-19 riskini iki katın üzerinde artırırken, iki doz kullananlarda bu riskin dört kata yakın arttığı gözlemlendi. Sonuçlar, bu ilaçların kullanımının Kovid-19'a yakalanma riskiyle bağlantılı olabileceğine işaret etmektedir."

Naharci, bu ilaçların mutlaka hekim bilgisi ile kullanılması gerektiğine işaret ederek, "Bu nedenle sadece tespit edilmiş tıbbi bir neden varsa hekim kontrolünde ve en düşük etkin dozda kullanılmalarının gerekli olduğu araştırmacılar tarafından ifade edildi." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler
Gündem

Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler

Türk Deniz Kuvvetleri hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Yunan donanmasının eski ve yıpranmış olduğunu belirterek ülke idare..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı