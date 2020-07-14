Mide ağrısına neler iyi gelir? Mide ağrısına birebir gelen doğal tedavi yöntemleri...

Toplumda oldukça sık görülen mide ağrısı, pek çok sebepten ortaya çıkabiliyor. Bu durum, midenin sindirim sisteminde en çok kullanılan organ olmasından kaynaklanıyor. Uzmanlar ise bazı besinlerin mide ağrılarına karşı etkili olduğunu vurguluyor. Peki hangi besinler mide ağrılarına iyi geliyor? İşte mide ağrılarına karşı doğal tedavi yöntemleri...

- Maden suyu

Maden suyu mideye pek çok fayda sağlıyor. Yemeklerden sonra tüketilen bir bardak maden suyu, midenin rahatlamasına yardımcı oluyor.

- Zeytinyağı

Sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle bilinen zeytinyağı, mide yanmasına birebir geliyor.

- Beyaz lahana

Beyaz lahana, bağırsakların daha sağlıklı ve daha hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar, beyaz lahananın mide yanmasına da iyi geldiğini belirterek sık sık tüketilmesini tavsiye ediyor.

- Şeftali

Uzmanlara göre mide yanmasına en iyi gelen meyve ise şeftali. Şeftalinin ayrıca sindirimi kolaylaştırıcı etkisi de bulunuyor.

- Bal

Bal, midedeki asit oranını dengeleyen en iyi besin. Bu özelliğiyle birlikte bal, mide ağrılarına da iyi geliyor. Ayrıca yapılan birçok araştırma hakiki balın ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarına yakalanma riskini azalttığını göstermiştir.