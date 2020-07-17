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Teknoloji

Microsoft'un flaş Xbox One X ve Xbox One S Digital Edition kararı!

Microsoft eski konsol modellerini daha fazla üretmeme kararı aldı.Peki,bu modelleri üretmeyecek olan Microsoft ,Xbox One S üretimine devam edecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:36:00 - 2020-07-17 13:06:13
Microsoft'un flaş Xbox One X ve Xbox One S Digital Edition kararı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi süreci ile evde vakit geçiren teknolojiseverler oyun konsollarına büyük ilgi göstermişti. Oyun konsolu piyasasında sağlam kazık çakmak isteyen Microsoft'tan flaş bir karar geldi. Şirket daha önceki Xbox One X ve Xbox One S Digital Edition modellerini üretmeme kararı aldığını duyurdu. Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre “Xbox Series X ile geleceğe kararlı şekilde ilerleyişimizin doğal bir adımı olarak Xbox One X ve Xbox One S All Digital Edition üretimlerini durdurduk. Xbox One S ise dünya çapında üretilmeye ve satılmaya devam edecek” ifadeleri yer aldı.

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