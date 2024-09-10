Microsoft’tan kuantum bilgisayar atağı

Microsoft, kuantum bilgisayar yarışında önemli adımlar attı. Quantum World Congress’e katılan şirket, dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını geliştirmek için yeni ortaklıklar kurdu. Peki bu sistem neler vadediyor?

Microsoft ve Atom Computing, en güçlü kuantum bilgisayar için güçlerini birleştirdi

Microsoft, Quantum World Congress’te yaptığı duyuruyla, bilişim alanında önemli bir iş birliğine imza attığını açıkladı. Teknoloji devi, bugüne kadarki en güçlü kuantum bilgisayarını geliştirmek için Atom Computing ile güçlerini birleştirecek.

Ortaklık kapsamında, Microsoft’un The qubit sanallaştırma yazılımı ile Atom Computing’in kuantum işlemcileri entegre edildi. İki şirket, bu teknolojiyi kullanarak geliştirdiği kübitlerin örneklerini paylaştı. Bu kapsamda kuantum hesaplama sunan bir sistem geliştirileceği belirtildi.

Atom Computing’in kuantum makineleri; kübit tutarlılığı, devre ortası ölçümleri ve kübit sıfırlama gibi özelliklerle öne çıkıyor. Ayrıca tüm kübitlerin birbirine bağlanabilmesi, kuantum hata düzeltmenin ölçeklenmesi için kritik öneme sahip.

Şirket, 1200’den fazla fiziksel kübite sahip ikinci nesil kuantum işlemciler üretiyor. Her yeni donanım sürümünde ise bu sayıyı 10 kat artırmayı hedefliyor. Microsoft ise şirketin kuantum işlemcilerini Azure Quantum bulut platformuna entegre edeceğini belirtti.

Kuantum hesaplama, hem hız hem de bellek kullanımı açısından klasik hesaplamayı geride bırakan bir teknoloji. Potansiyel olarak daha önce mümkün olmayan fiziksel olaylara ilişkin tahminler yapmanın da önünü açıyor.