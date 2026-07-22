Microsoft'a yönelik oltalama saldırısı harekete geçirdi! Resmi platformlarda da 'dikkatli olun' uyarısı

Kaspersky, Microsoft'un kimlik doğrulama sistemini hedef alan yeni bir oltalama saldırısına ilişkin rapor yayımladı. Uzmanlar, saldırganların meşru araçları kötüye kullanabildiğine dikkat çekerek, kullanıcıları resmi platformlarda dahi temkinli olmaları konusunda uyardı.

Microsoft Kimlik Doğrulama Mekanizmasının hedef alındığı girişim sonrası hareket geçen Kaspersky, saldırganların Microsoft'un kimlik doğrulama mekanizmasını kötüye kullandığı oltalama (phishing) kampanyasına ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Uzmanlar, saldırganların meşru araçları da birer silaha dönüştürebildiğine dikkat çekerek, "Yalnızca şüpheli siteleri ziyaret ederken değil, resmi platformlarda gezinirken de son derece dikkatli olun' uyarısında bulundu.

2026’nın Nisan başından Mayıs ortasına kadar devam eden ve bir hukuk firmasından gelmiş gibi kurgulanan kampanyanın temel amacı, mağdurların kimlik bilgilerini ele geçirerek verilerine erişim sağlamaktı. Kaspersky daha önce de Google Tasks, Google Forms, Bubble ve Amazon Simple Email Servicegibi platformları istismar eden oltalama saldırılarına karşı uyarılarda bulunmuştu. Microsoft'un OAuth 2.0 Device Authorization Grant (Cihaz Yetkilendirme Akışı) olarak bilinen kimlik doğrulama mekanizması, akıllı televizyonlar gibi giriş yapmanın zor olduğu cihazlarda kullanıcıların Microsoft hesaplarına oturum açabilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, başka bir cihazdan (örneğin akıllı telefon veya bilgisayar) bir doğrulama kodunu girerek ya da QR kodunu tarayarak oturum açabiliyor. Ancak bu kullanım kolaylığı, saldırganların süreci kötüye kullanmasına, hesapları ele geçirmesine ve çaldıkları yenileme (refresh) belirteçleri (token) sayesinde erişimlerini sürdürebilmesine de zemin hazırlıyor.

BİR HUKUK BÜROSUNDAN GÖNDERİLMİŞ İZLENİMİ VEREN E POSTALAR

Saldırı kapsamında mağdurlara, bir hukuk bürosundan gönderilmiş izlenimi veren ve ekinde parola korumalı bir PDF dosyası yer alan e-postalar iletildi. Dosyayı açıp parolayı giren kullanıcılar, çeşitli belgelerin listelendiği bir web sayfasına yönlendirildi. Belgeleri görüntülemek isteyen kullanıcıların için verilen bağlantıya tıklamak gerekiyordu ve söz konusu bağlantı kullanıcıyı Microsoft’un resmi adresine yönlendiriyordu. Ancak URL parametreleri, kullanıcı Microsoft sayfasını açtıktan hemen sonra sahte (oltalama) bir kaynağa aktarılacak şekilde yapılandırılmıştı. Dokümandaki bağlantı, kullanıcıyı Microsoft'un resmi sayfasından, hukuki belgelerin görüntülendiği izlenimi veren bir oltalama sayfasına yönlendiriyor.

BİRDEN FAZLA CAPTCHA DOĞRULAMA ADIMI KULLANILDI

Oltalama sayfasında, muhtemelen güvenlik tehditlerini denetleyen güvenlik tarama botları filtrelemek amacıyla birden fazla CAPTCHA doğrulama adımı kullanıldı. Kullanıcı bu doğrulamaları tamamladıktan sonra, tek kullanımlık bir kodu kopyalamasının istendiği son sayfaya yönlendirildi. Bu kod, saldırganların kendi taraflarında oturum açma sürecini başlatarak önceden elde ettiği doğrulama koduydu.

Görüntülenen tek kullanımlık koda tıklandığında kod otomatik olarak panoya kopyalanırken, kullanıcı da eş zamanlı olarak Microsoft'un resmi kimlik doğrulama sayfasına yönlendirildi ve buraya kodu yapıştırması istendi.

Kullanıcı kodu girdikten sonra çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) süreci tamamlandı ve saldırganlar oturum belirteçlerinin (session tokens) kontrolünü ele geçirdi. Bu sayede saldırganlar, mağdurun e-posta kutusundan ileti okuyup gönderebilir, OneDrive üzerindeki dosyaları dışarı aktarabilir ve Teams görüşmelerine erişebilir hale geldi.

RESMİ PLATFORMLARDA GEZİNİRKEN DE SON DERECE DİKKATLİ OLUN!

Kaspersky Anti-Spam Uzmanı Roman Dedenok konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Saldırganlar hassas verilere erişmek için her zaman kimlik bilgilerini çalmaya veya kötü amaçlı yazılım yaymaya bel bağlamıyor; meşru araçları da birer silaha dönüştürebiliyorlar. Bu nedenle kullanıcıların yalnızca şüpheli siteleri ziyaret ederken değil, resmi platformlarda gezinirken de son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Kurumsal güvenlik ekiplerinin, Cihaz Kodu Akışı (Device Code Flow) mekanizmasının şirket altyapısındaki iş gereksinimini değerlendirmelerini öneriyoruz. Bu kimlik doğrulama yöntemi günlük operasyonlar için elzem değilse, devre dışı bırakılmalıdır.”