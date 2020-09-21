Microsoft, Zoom uygulamasına rakip mi olacak?

Meet Now özelliğiyle beraber Windows kullananlar için masaüstlerinde görüşme linki oluşturuldu. Kullanıcılar, bu görüşme linklerini birbirlerine göndererek görüşmeye katılabilecekler.

Daha öncesinde Microsoft ürünüyle görüntülü görüşme yapmak isteyenlerin Skype veya Microsoft Teams uygulamalarında hesap açması gerekiyordu. Microsoft, Meet Now özelliği ile bu zorunluluğu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Microsoft tarafından Meet Now’ın ne zaman piyasaya sürüleceğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.