  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Microsoft, Zoom uygulamasına rakip mi olacak?
Teknoloji

Microsoft, Zoom uygulamasına rakip mi olacak?

Microsoft, Windows 10 sürümlerindeki yeni güncellemesinde yer alacak Meet Now özelliği ile video konferans uygulamasıyla Zoom’a gözdağı veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 20:15:00 -
Microsoft, Zoom uygulamasına rakip mi olacak?

Meet Now özelliğiyle beraber Windows kullananlar için masaüstlerinde görüşme linki oluşturuldu. Kullanıcılar, bu görüşme linklerini birbirlerine göndererek görüşmeye katılabilecekler.

Daha öncesinde Microsoft ürünüyle görüntülü görüşme yapmak isteyenlerin Skype veya Microsoft Teams uygulamalarında hesap açması gerekiyordu. Microsoft, Meet Now özelliği ile bu zorunluluğu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Microsoft tarafından Meet Now’ın ne zaman piyasaya sürüleceğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler
Dünya

Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, Eylül ayına ait yazısında Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...
Gündem

Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...

Yunan medyası, Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan görüşmelerin Atina ve Kıbrıs üzerinde baskıyı arttırdığını savundu. Öte yandan önümüz..
Trump'a zehirli mektup
Dünya

Trump'a zehirli mektup

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a, içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan mektubu gönderen kadın göz..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı