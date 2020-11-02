Microsoft yöneticisinden rezil paylaşım! İzmir’i hedef aldı, tepkiler çığ gibi
Microsoft'ta Fransız yönetici olduğu belirtilen Maxime Rastello İzmir'deki deprem sonrası alçak bir paylaşımda bulundu. Microsoft'un İsviçre ofisinde üst düzey yönetici olarak çalışan Rastello sosyal medya hesabından Türkçeye 'Bunu hak ettiniz' şeklinde tercüme edilebilecek bir paylaşım yaptı.
Avrupa'daki Türkiye karşıtı açıklamalar dozajını iyice artırmışken İzmir'deki deprem sonrası batıdan insanlığa sığmayacak bir paylaşım geldi. Microsoft'un İsviçre ofisinde üst düzey yöneticilik yaptığı belirtilen Fransız Maxime Rastello türkçeye 'bunu hak ettiniz' şeklinde çevrilebilecek bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medyadan tepki
Microsoft yöneticisinin Türkiye'yi hedef alan skandal paylaşımına vatandaşlar sosyal medyadan tepki yağdırdı. İzmir'deki deprem sonrası BAE'li bir gazetecide yine benzer bir paylaşımda bulunmuştu.
BAE'li isimden skandal paylaşım
BAE Veliaht Prensi Zayed'in 'paralı' gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İzmir'deki depremin ardından, ''Bugün Cuma, Türkiye'nin bütün camileri Fransa'yı yıktığını iddia ediyor. Allah İzmir'den cevap verdi.'' paylaşımını yapmıştı.
Kaynak: Sabah