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Teknoloji Microsoft yeni güncellemesini duyurdu
Teknoloji

Microsoft yeni güncellemesini duyurdu

Microsoft, yeni Windows 10 Insider önizleme kurulumu 20251'i duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 00:07:00 -
Microsoft yeni güncellemesini duyurdu

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yaptığı bir açıklamayla yeni Windows 10 Insider önizleme kurulumu 20251'i duyurdu. Yeni kurulum, pek çok düzeltmeyle birlikte geldi.

Bu düzeltmeler arasında bazı diyaloglarda arka planın beyaz yerine griye dönmesi, görev çubuğu ile güç düğmesinin birbirine girmesi gibi bazı temel sorunlar yer aldı.

Ayrıca opengl32.dll çökmesi gibi bazı ciddi sorunlar da ortadan kaldırıldı.

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