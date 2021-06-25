Microsoft, Windows 11'i tanıttı: İşte yeni işletim sisteminin özellikleri

Henüz geliştirme aşamasında olan Windows 11 kullanıma sunulmadı. Microsoft önümüzdeki haftadan itibaren geliştiriciler için bir önsürümü kullanıma açacak.

Windows 10 kullanıcıları, ücretsiz olarak yüklenebilecek

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre Windows 10 kullanan bütün cihazlar yeni Windows 11'i ücretsiz olarak yükleyebilecek.

Microsoft'tan yapılan açıklama göre, Windows 11, taze bir deneyimle tutkularınızın peşinden gidebileceğiniz sakin bir alan sağlar. Yenilenen Başlat menüsünden sevdiğiniz kişilere, haberlere, oyunlara ve içeriklere bağlanmanın yeni yollarına varan birçok yenilik barındıran Windows 11 sayesinde doğal bir şekilde düşünün, kendinizi ifade edin ve içerik üretin.

Bağlantı kurmanın yeni yolları

Microsoft Teams ile masaüstünüzdeyken önemsediğiniz kişilerle anında bağlantı kurun. Karşınızdaki kişi hangi cihazda olursa olsun ücretsiz arama gerçekleştirin veya sohbet edin.

Birden fazla işi kolayca yapma imkanı sunuyor

Yerleştirme düzenleri, Masaüstleri ve daha sezgisel yeni bir yeniden yerleştirme deneyimi gibi araçlarla ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara erişin ve birden fazla işi kolayca yapın.

Yılda sadece bir güncelleme

Microsoft yeni nesil Windows ile birlikte güncelleme politikasını da değiştiriyor. Şirket Windows 11 için yılda sadece bir büyük güncelleme yayınlayacak.

Yine de Windows 11'in 64 GB hafıza be 4GB RAM'e ihtiyaç duyması bütün cihazların Windows 11'i alamayacağına işaret ediyor.

Ancak bunun için ortada bir tarih yok. İddialara göre Microsoft, Windows 10'u 2025 yılında emekliye ayrılacak.

Microsoft Edge ve seçebileceğiniz çok sayıda Arabirim Öğesi ile en çok önemsediğiniz haberleri, bilgileri ve eğlence içeriklerini hızla takip edebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz uygulamaları ve sevdiğiniz dizileri yeni Microsoft Store'da kolayca bulabilirsiniz.

Windows 11 ile gelen yenilikler

Yeni işletim sistemi kullanıcılara Android uygulamaları, Windows üzerinde çalıştırma imkanı sağlayacak. Panay ayrıca birçok yeni güvenlik güncellemesinin Windows 11'le geleceğini aktardı. Kullanıcılar, Windows 10'daki güvenlik açıklarından şikayetçiydi.

Microsoft Başlangıç sekmesini sol alt köşeden kaldırıp ortaya çekiyor. Ayrıca merkeze yerleştirilmiş bu Başlangıç sekmesinin karanlık modu da bulunuyor.

Yeni araçlar sekmesindeki bildirimlerin kişiselleşeceği belirtildi. Ayrıca Microsoft Teams de yeni Windows 11'de standart olarak kullanıma sunulacak. Windows 10'da Microsoft Teams uygulamasını çalıştırmak isteyen kullanıcılar Teams'i indirmek zorunda.

Microsoft Xbox Games Pass gibi birçok hizmetini de yeni Windows 11'de gömülü olarak sunacak.

Microsoft 2015 yılında Windows 10'u tanıttığında bunun son işletim sistemi olacağını söylemişti. Ancak aradan birkaç yıl geçmeden yeni işletim sisteminin hazırlıkları başladı. 2025 ise Windows 10'un emekliye ayrılacağı tarih olacak.

Windows 11'i nasıl indirilir?

Windows 11'i geliştirici olarak indirmek için Microsoft'un Windows Insider programına katılmak gerekiyor. Windows Insider'a katılmanın birden fazla yolu bulunuyor. İlk olarak Windows 10'a sahip bir cihazla direkt başvuru yapabilirsiniz. Windows 10'da Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Insider Ayarları (sol en altta) adımlarını takip ederek başvuru yapabilirsiniz.

Bir diğer seçenek ise Microsoft'ın sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirmek.

Buradaki bağlantıya tıklayarak Insider sürümlerini indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Yine de uyarıda bulunmak gerekiyor önceden sızdırılan Windows 11 ISO dosyasını internetten bulup indirmek cihazınız için tehlikeli olabilir.

Windows 11 sistem gereksinimleri neler?

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı

Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x

Ekran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p)

İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir.