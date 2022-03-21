  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Microsoft, Internet Explorer kullananları son kez uyardı
Teknoloji

Microsoft, Internet Explorer kullananları son kez uyardı

Haziran ayında Internet Explorer'a olan desteğini sonlandıracak olan Microsoft, kullanıcılar için son bir uyarı mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 18:48:00 - 2022-03-21 18:49:25
Microsoft, Internet Explorer kullananları son kez uyardı

Haziran ayında Internet Explorer'a olan desteğini sonlandıracak olan Microsoft, kullanıcılar için son bir uyarı mesajı yayınladı.

Microsoft tarafından geliştirilen bir internet tarayıcısı olan Internet Explorer, ilk olarak 16 Ağustos 1995 yılında kullanıcıların hizmetine sunulmuştu.

Windows'a yerleşik halde gelmesinden dolayı tarayıcı pazarının büyük bir bölümünü bir zamanlar elinde bulunduran Internet Explorer, daha sonra Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcıların popüler hale gelmesiyle yarışta oldukça geride kaldı.

Microsoft artık destek vermeyecek

12 Ocak 2016'dan bu yana sadece Internet Explorer 11 sürümüne destek veren Microsoft, önümüzdeki haziran ayında tüm sürümler için desteği kesecek.

Böylelikle milyonlarca insanın Chrome, Firefox veya Opera'yı indirmek için kullandığı Internet Explorer, tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak.

Desteğin sonlanmasına birkaç ay kala şirket, halen tarayıcıyı kullananlara yönelik bir hatırlatma yayınladı. Microsoft'un yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce duyurulduğu gibi, Windows'ta Internet Explorer'ın geleceği Microsoft Edge'de. Internet Explorer modu (IE modu), Microsoft Edge içinde eski tarayıcı desteği sağlıyor. Bu nedenle, Internet Explorer 11 (IE11) masaüstü uygulaması, Windows 10'un belirli sürümleri için 15 Haziran 2022'de kullanımdan kaldırılacak.

Bu, IE11 masaüstü uygulamasının artık desteklenmeyeceği ve daha sonra bir kullanıcı buna erişmeye çalışırsa Microsoft Edge'e yönlendirileceği anlamına geliyor."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay