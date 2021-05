Microsoft duyurdu! Süresiz olarak ertelendi

Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi olan Windows 10X'in piyasaya sürülmesini süresiz olarak ertelediği bildirildi. Petri tarafından yayınlanan habere göre bu kararın nedeni, yazılım devinin Windows 10'a daha fazla odaklanmak istemesi.

Microsoft, Windows 10X'i ilk olarak 2019'da, Surface Neo ve Surface Duo ile birlikte göstermişti. Başlangıçta çift ekranlı cihazlar için geliştirildiği söylenen Windows 10X'in, daha sonrasında tek ekranlı cihazlar için yeniden tasarlandığı söylendi. İşletim sisteminin neredeyse bitmiş bir yapısı bile internete sızdırıldı ve 2021 bahar aylarında yayınlanacağına dair beklentiler oluştu.

Ancak Petri, Windows 10X'in artık arka plana alındığını ve bu planların değiştiğini söylüyor. Şirketin, bu yılın sonlarında Sun Valley kod adlı büyük bir Windows 10 güncellemesi için çalıştığı biliniyor ve Microsoft, görünüşe bakılırsa tüm gücünü bu güncellemeye harcamaya karar verdi. Windows 10X'in geleceği ise, "süresiz erteleme" açıklamasına da bakılırsa, karanlık görünmeye başladı.

Bu kararın bir diğer nedeni ise, işletim sisteminin henüz hazır olmadığı gerçeği olabilir. Ayrıca, özellikle geleneksel Windows 10 PC'lerin benimsenmesinin arttığı pandemi döneminde yeni cihazlarla yepyeni bir işletim sistemi pazarlamak da çok mantıklı olmayabilir.

Şu an için Windows 10X'in tamamen öldüğünü söylemek doğru olmaz. Ama erteleme kararı, muhtemelen en çok Google'ı sevindirecektir. Zira bir Chrome OS rakibi şu an için ufukta görünmüyor.