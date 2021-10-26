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Dünya Microsoft dünyaya duyurdu: Ruslar saldırıyor
Dünya

Microsoft dünyaya duyurdu: Ruslar saldırıyor

ABD'li teknoloji devi Microsoft, Rusya bağlantılı siber korsanların, küresel tedarik zincirinde hizmet sağlayan ana teknoloji şirketlerine saldırdığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 10:06:00 -
Microsoft dünyaya duyurdu: Ruslar saldırıyor

Son yıllarda, internet kullanımının oldukça artmasıyla siber saldırılarda da artış yaşanıyor. Özellikle ABD, 2021'de yapılan saldırılardan fazlasıyla etkilenmiş durumda.

Güvenlik firması Huntress Labs ve ABD'li teknoloji devi Microsoft, birçok siber saldırının ardında Rusya olduğunu söylemiş, ancak Rusya bu iddiaları reddetmişti.

"Ruslar saldırmaya devam ediyor"

Microsoft'tan yapılan açıklamada, geçen yıl Solar Winds üzerinden ABD resmi dairelerine saldırmasıyla bilinen Rusya merkezli Nobelium bilgisayar korsan grubunun, yeni hedefler üzerinde saldırılar başlattığı kaydedildi.

Microsoft'ta güvenlikten sorumlu birimlerin kurumsal başkan yardımcısı Tom Burt, "Nobelium, küresel internet teknolojisi tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olan kuruluşları hedef alarak geçmiş saldırılarda kullandığı yaklaşımı kopyalamaya çalışıyor." uyarısında bulundu.

Microsoft'un, ilgili korsan grubu mayıs ayından beri yakından takip ettiğini belirten Burt, korsanların sahte e-posta yöntemleriyle güvenlik önlemlerini aşarak şifreleri ele geçirmeye çalıştığına dikkati çekti.

Şu ana kadar yaklaşık 140 teknoloji şirketinin hedef alındığı, bunlardan 14'ünün güvenlik duvarının aşıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, saldırılar konusunda ABD ile Avrupa'daki devlet kurumları ile çalışıldığının altı çizildi.

New York Times gazetesine konu hakkında açıklama yapan ismini vermek istemeyen ABD'li resmi yetkililer, saldırıları Rusya istihbarat birimleri ile bağlantılı devam eden rutin casusluk faaliyetleri olarak niteleyerek, bu konuda sorumluluğu paylaşan özel sektöre dijital güvenlik ağını genişletme çağrısında bulundu.

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