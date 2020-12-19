  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Microsoft, ARM işlemci tasarımıyla gündemde
Teknoloji

Microsoft, ARM işlemci tasarımıyla gündemde

Apple tarafından geliştirilen ARM tabanlı Apple M1 işlemci, hem işlemci hem de grafik performansıyla büyük yankı uyandırmıştı. İddiaya göre Microsoft, benzer bir hamle ile ARM işlemci tasarımı yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:17:00 -
Microsoft, ARM işlemci tasarımıyla gündemde

Amazon tarafından geliştirilen ARM tabanlı Graviton işlemcinin de veri merkezlerinde kullanılacağı açıklanmıştı. Surface X ve X Pro modellerinde SQ ailesi ARM işlemci kullanan Microsoft’un hem veri merkezleri hem de dizüstü bilgisayarlar için ARM işlemci geliştirdiği iddia ediliyor.

İddiaya göre Microsoft, Amazon ve Apple’dan sonra kendi ARM tasarımını ortaya koyarak dizüstü ve veri merkezi piyasalarında daha fazla pazar payı elde etmek istiyor. Bloomberg’e yakın kaynaklar, şirketin veri merkezleri için işlemci geliştirmeye başladığını ve dizüstü bilgisayarlar için ise araştırmalarına devam ettiğini iddia ediyor.

Apple tarafından üretilen cihazların en büyük avantajı şüphesiz donanım ve yazılım uyumluluğu. İddialar doğruysa Microsoft tarafından üretilecek olan dizüstü modellerinin de Apple benzeri bir ekosisteme ve kararlılığa sahip olması işten bile değil.

Microsoft’un Intel, AMD ve Qualcomm ile ortaklığı göz önünde bulundurulduğunda işlemci geliştirme konusunda Qualcomm ile birlikte çalışma ihtimali artıyor. Bu konu hakkında sorulan soruları yanıtsız bırakan şirket yetkilileri, ” Tasarım ve üretim konusunda kendimizi geliştirerek yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca çeşitli yonga üreticileriyle ortaklıklarımızı geliştirerek bu konuda da kendimizi güçlendiriyoruz. ” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’
Dünya

Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Faruk İspir, Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin tahminleri hakkında açıkla..
Başkan Erdoğan noktayı koydu! Yılbaşında yasak olacak mı?
Gündem

Başkan Erdoğan noktayı koydu! Yılbaşında yasak olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşl..
Bakan Dönmez'den yerli şarj müjdesi! Yerli otomobil TOGG ne kadar sürede şarj olacak?
Otomotiv

Bakan Dönmez'den yerli şarj müjdesi! Yerli otomobil TOGG ne kadar sürede şarj olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobillerin şarj ünitelerini de üreteceklerini açıklayarak batarya dolum süresi konus..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay