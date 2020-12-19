Microsoft, ARM işlemci tasarımıyla gündemde

Amazon tarafından geliştirilen ARM tabanlı Graviton işlemcinin de veri merkezlerinde kullanılacağı açıklanmıştı. Surface X ve X Pro modellerinde SQ ailesi ARM işlemci kullanan Microsoft’un hem veri merkezleri hem de dizüstü bilgisayarlar için ARM işlemci geliştirdiği iddia ediliyor.

İddiaya göre Microsoft, Amazon ve Apple’dan sonra kendi ARM tasarımını ortaya koyarak dizüstü ve veri merkezi piyasalarında daha fazla pazar payı elde etmek istiyor. Bloomberg’e yakın kaynaklar, şirketin veri merkezleri için işlemci geliştirmeye başladığını ve dizüstü bilgisayarlar için ise araştırmalarına devam ettiğini iddia ediyor.

Apple tarafından üretilen cihazların en büyük avantajı şüphesiz donanım ve yazılım uyumluluğu. İddialar doğruysa Microsoft tarafından üretilecek olan dizüstü modellerinin de Apple benzeri bir ekosisteme ve kararlılığa sahip olması işten bile değil.

Microsoft’un Intel, AMD ve Qualcomm ile ortaklığı göz önünde bulundurulduğunda işlemci geliştirme konusunda Qualcomm ile birlikte çalışma ihtimali artıyor. Bu konu hakkında sorulan soruları yanıtsız bırakan şirket yetkilileri, ” Tasarım ve üretim konusunda kendimizi geliştirerek yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca çeşitli yonga üreticileriyle ortaklıklarımızı geliştirerek bu konuda da kendimizi güçlendiriyoruz. ” ifadelerini kullandı.