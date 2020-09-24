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Dünya Miçotakis'ten Türkiye'ye çirkin itham!
Dünya

Miçotakis'ten Türkiye'ye çirkin itham!

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) provokatif eylemlere imza attığını iddia ederek çirkin bir ithamda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:47:00 -
Miçotakis'ten Türkiye'ye çirkin itham!

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Avrupa Halk Partisi'nin toplantısında konuştu.

Toplantıya video konferans yolu ile katılan Miçotakis, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi müzakerelerin devam ettirilmesine ilişkin aldığı ortak tavrı, "yakınlaşma için olumlu bir adım" olarak değerlendirdi.

Türkiye'ye skandal itham!

Haber7'nin haberine göre; meşru haklarını kullanan Türkiye'nin gerilimleri azaltmak için "daha tutarlı bir yol" sergilemesi gerektiği yönünde küstah bir iddiada bulunan Miçotakis, Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) provokatif eylemlere imza attığını ileri sürerek, bunlara son verilmesi gerektiğini söyleyerek bir skandala daha imza attı.

"Tarih henüz belirlenmedi"

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas ise, Türkiye ile müzakerelerin başlaması için henüz bir tarih belirlenmediğini belirttiği açıklamasında, Türkiye ile yapılacak olan görüşmelerin içeriğinin kıta sahanlığı, deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölge olmasını istediklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Yunan hükümeti Sözcüsü Petsas, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de karasuları tezlerine ilişkin istikşafi görüşmelerin yeniden başlayacağını söylemişti.

Türkiye ve Yunanistan arasında haftalardır devam eden gerilimin ardında, iki ülkenin dört senedir ara verdikleri görüşmelere kaldıkları yerden devam edeceği bildirildi.

Yunanistan, 2016 senesinde askıya alınan görüşmelerin yakın zamanda İstanbul'da başlayacağını açıklamıştı.

İstikşafi ne demek?

Arapça kökenli bir kelime olan istikşafi, araştırma, bulgulama, çaba, emekle bulma manalarına gelmektedir.

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