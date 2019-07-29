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Miçotakis'ten küstah açıklama: Türk işgaline son verilmeli

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye hakkında küstah sözler sarfetti. Miçotakis, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir" dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:01
Miçotakis'ten küstah açıklama: Türk işgaline son verilmeli

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i ziyareti sonrası basın toplantısında konuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, baş başa ve heyetlerle görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Nikos Anastasiadis ile Doğu Akdeniz'de yoğunlaşmış Türk faaliyetlerini görüştüğünü söyleyen Miçotakis, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir. Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Anastaiadis'in, 9 Ağustos'ta yapılacak görüşmesi ile ilgili büyük ve kritik meselede, bazı ilerlemeler yapabilmemize olanak tanıyacak, yeni bir karşılıklı anlayış çerçevesi ortaya çıkabilmesi konusunda temkinli bir iyimserlik duyduğunu belirtti.

Müzakerelere başlama şartı

Anastasiadis, Yunanistan'ın, Kıbrıs sorununa adil çözüm bulunması için harcanan çabalara verdiği desteğe teşekkür etti. "Dostum Miçotakis'e, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdim" diyen Anastasiadis, "Türk tahrikleriyle ilgili görüş alış verişinde bulunduk ve bunları göğüsleme yöntemlerini konuştuk" şeklinde konuştu.

Kıbrıs'ta yeniden müzakerelerin başlaması konusunda açıklamalar yapan Anastasiadis, "Yunanistan'la, Türkiye'nin, Rum Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisindeki faaliyetlerine ve Kapalı Maraş ile ilgili planlara son verilmesi gerektiği ortak tezine sahibiz. Aynı şekilde, Kapalı Maraş ile ilgili projeler de güven yaratmak yerine, maalesef öteki tarafın gerçek niyeti konusunda kuşku ve inançsızlık yaratıyor" dedi.

Rum lider, Miçotakis'e hitaben, "Bunca saat bize, durumun daha da yakıcılaşmasını engelleyebilmemiz, ama aynı zamanda Kıbrıslıların tamamının çıkarına sonuçlanacak yaratıcı bir diyalog yapmamıza müsaade edecek şartların yaratılması için neyin en uygun metotlar olduğu konusunda birlikte kafa yorma fırsatı verdiğiniz için, size teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:01
  1. Yunanistan
  2. Güney Kıbrıs Rum Kesimi
  3. Nikos Anastasiadis
  4. Doğu Akdeniz
  5. Kiriakos Miçotakis

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