Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Putin ile Soçi kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Miçotakis ise Putin ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'la ilgili konuları da ele aldıklarını belirterek, Türkiye'nin son dönemde "saldırgan söylemler"de bulunduğunu iddia etti.

Kıbrıs'ta ise iki topluluğu içeren bir çözüm sunduklarını, bunun tek doğru seçenek olduğunu düşündüklerini kaydeden Miçotakis, Türkiye ile sınırların belirlenmesi konusunun da uluslararası deniz hukuku üzerinden çözülebileceğini iddia etti.