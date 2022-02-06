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Siyaset Miçotakis'ten Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Siyaset

Miçotakis'ten Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a acil şifalar dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 11:08:00 - 2022-02-06 11:09:12
Miçotakis'ten Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Erdoğan, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Miçotakis: Erdoğan ve eşine acil şifalar diliyorum

Paylaşımının ardından Erdoğan'a yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda geçmiş olsun mesajları gönderildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderen liderler arasındaydı.

Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine acil şifalar diliyorum." diye yazdı. Erdoğan, Miçotakis'e paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi

Paylaşımına "Sayın Başbakan, iyi dilekleriniz için teşekkür ederim." ifadesiyle başlayan Erdoğan, "Eşim ve ben size, ailenize ve Yunan halkına selamlarımı gönderiyoruz." dedi.

Karşılıklı mesajlar Yunan basınında

Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasındaki diyaloğu aktardı.

Haberde, Miçotakis'in Erdoğan'a ve eşine geçmiş olsun dileklerini ilettiği, Erdoğan'ın da mesaja teşekkür ederek karşılık verdiği kaydedildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok siyasi partiden mesajlar gönderilirken, HDP ise paylaşımda bulunmadı.

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