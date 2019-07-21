0553 313 94 23

Miçotakis'ten Erdoğan'a 'cesur adım' çağrısı!

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, 'Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum' dedi.

21 Temmuz 2019 Pazar 00:42
Miçotakis'ten Erdoğan'a 'cesur adım' çağrısı!

Miçotakis, hükümet programının görüşüleceği Meclis Genel Kurulunda konuşma yaptı.

"Öfkeli bir retorikten uzak durarak" uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirten Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum." şeklinde konuştu.

"Değerli kaynaklarımızı ülkelerimizin yararına kullanalım"

Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde Yeni Demokrasi (ND) partisi tek başına iktidara gelirken, Miçotakis başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Çarşamba günü yeni üyelerinin yemin töreniyle açılan Mecliste, hükümet programının tartışılmasının ardından hükümetin güven oyu alması bekleniyor.  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 00:42
  1. Doğal gaz
  2. yunanistan
  3. Başbakan
  4. Kıbrıs
  5. çağrı
  6. sondaj
  7. doğu akdeniz
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  9. Miçotakis
  10. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali
    1. Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve..
    2. İran'da reformistler seçimleri boykot..
    3. İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de..
    4. Lufthansa Kahire'ye uçuşları aksıya..
    5. Miçotakis'ten Erdoğan'a 'cesur adım'..
    6. Görevine başlayan Emniyet Genel Müdürü..
    7. Obama'dan Trump'a eleştiri
    8. GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobil..
    9. "Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay..
    10. Giresun’da trafik kazası: 13 yaralı
    11. Yemen'de yargılanmadan 2 yıl..
    12. Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
    13. Yetenekli genç oyuncu Hollanda'yı..
    14. ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi açıldı
    15. İçerisinde şarap mayası bulunan 20..
    16. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    17. Yemen'de Husi grupları arasında..
    18. Konya'da katliam gibi kaza! 7 kişi..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2019
    20. Volvo, yarım milyon aracını geri..
    21. Konya’da iki otomobilin çarpışması..
    22. Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü
    23. Bakan Soylu’dan Avrupa’ya kaçak göçmen..
    24. İkiyüzlü Sputnik'in 2 editörü daha..
    25. Kadıköy'de izinsiz gösteri açıklaması
    26. Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen..
    27. Konya'da iki otomobilin çarpışması..
    28. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
    29. Motosikletiyle park halindeki..
    30. AK Partili başkanın '30 Ağustos'..
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Erdoğan’ın iradesi devlet iradesidir
    İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Erdoğan’ın iradesi devlet iradesidir
    Şimdi bu palavraya kim inanır? Tanksavarı gören Almanya kıvırdı
    Şimdi bu palavraya kim inanır? Tanksavarı gören Almanya kıvırdı
    Kovulduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya'dan ilginç tweet!
    Kovulduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya'dan ilginç tweet!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü tiyatrocu yeniakit.com.tr’ye konuştu: O gidince yalnız kaldım
    Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü tiyatrocu yeniakit.com.tr’ye konuştu: O gidince yalnız kaldım