Miçotakis’ten, ABD gemisiyle gözdağı!

Münübe Yılmaz

Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Girit Adası’ndaki Suda Üssü’nde bulunan ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower’e helikopter ile inen Miçotakis, gemide bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki bağların her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti. Miçotakis’e ayrıca gemide, Yunanistan’ın ABD’den satın alacağı MH-60R tipi helikopterler de yakından tanıtıldı.

Ziyarete kendisine ABD donanmasının şapka ve bozuk paralarından hediye edilen Miçotakis, Yunanistan’ın bağımsızlığının 200. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan ABD Başkanı Joe Biden’e da teşekkür etti. Yunan basını, Eisenhower’in Suda Üssü’ne gelişini canlı yayınlarla vererek “Türkiye’ye karşı kurtarıcı” olarak lanse etmişti.