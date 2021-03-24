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Dünya Miçotakis’ten, ABD gemisiyle gözdağı!
Dünya

Miçotakis’ten, ABD gemisiyle gözdağı!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede “kurtarıcı” olarak görülen ABD uçak gemisini Suda Üssü’nde ziyaret ederek kendince Türkiye’ye gözdağı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 09:58:00 -
Miçotakis’ten, ABD gemisiyle gözdağı!

 Münübe Yılmaz 

Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Girit Adası’ndaki Suda Üssü’nde bulunan ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower’e helikopter ile inen Miçotakis, gemide bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki bağların her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti. Miçotakis’e ayrıca gemide, Yunanistan’ın ABD’den satın alacağı MH-60R tipi helikopterler de yakından tanıtıldı.

Ziyarete kendisine ABD donanmasının şapka ve bozuk paralarından hediye edilen Miçotakis, Yunanistan’ın bağımsızlığının 200. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan ABD Başkanı Joe Biden’e da teşekkür etti. Yunan basını, Eisenhower’in Suda Üssü’ne gelişini canlı yayınlarla vererek “Türkiye’ye karşı kurtarıcı” olarak lanse etmişti.    


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

selim

ne kadar aciz oldugunu bir gorse o geminin yaninda gecmez , elin seyiyle gerdege girecek gerizekali , turkiye ye o gemiye cikarak gozdagi vermeyi hayal etmesi bile ne kadr aciz geri zekali oldgunun delilidir , yunan halkinin bir coguda eminim kufur ediyordur bu ahmaga :)))
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Mesut SARP

ABD sürekli Türkiyeye karşı tehdit unsuru olarak doğrudan veya kendini kullandıran bir unsur olarak provakasyonlara devam etmede. Bizimkiler bi dur işareti vermemekte neden ısrar ediyorlar?
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