Miçotakis’in kibri Yunan halkını Avrupa’nın esiri yaptı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Siyaset Bilimci ve Tarihçi Yılmaz Altunsoy, Yunanistan'ın meşruiyetini yitirdiğini belirterek, Türkiye’nin Atina elçiliğini kapatması gerektiğini söylüyor. Türkiye’yi savaşa çekmek için tacizlerde bulunan, işgal ettiği adaları silahlandırarak uluslararası anlaşmaları çiğneyen, Batı Trakya Türklerine zulmeden Yunanistan’ın artık bağımsız ülke olmayıp ABD’nin eyaletine dönüştüğünü vurgulayan Altunsoy, adeta esir konumuna düşen Yunan halkının kurtuluşunun Türkiye’de olduğunu ifade ediyor.

Türkiye’nin batı komşusu değişti

“Türkiye’nin batı komşusu değişti” diyen Altunsoy, şunları dile getirdi: “Yunanistan, egemenlik haklarının tamamını Batı’ya devretti ve halkını ABD’ye esir vermiş durumda. Yunanistan, ABD’nin 53’üncü eyaleti konumuna getirildi. Sayısının belli olmayan onlarca Amerikan üssü, Yunanistan’ı işgal etti ve Yunan Devletini tarihe gömdü. Bu durumdan kurtuluş Türkiye elinden olacaktır. Türklerin Yunan halkının geçmişte zulümden kurtardığını hatırlatan Altunsoy, şöyle devam etti: “Tarih tekerrürden ibarettir. Bugünkü Miçotakis idaresinin, 15. asrın başındaki Selanik despotu Palaelogos’tan hiçbir farkı yoktur.

Kurtuluşları yine Türkiye'de

O tarihte Selanik’i para mukabili Venediklilere satan bu Grek despotu, nasıl Rum ahalinin esaret altına düşmesine sebep olmuşsa bugün de durum aynı minval üzeredir. O gün Rum halkını Venediklilerden nasıl Türkler kurtarmışsa, bugün de aynı kurtuluş Türklerin elinden olacaktır. Yunan ve Rum halkları bu hakikati gördüğü gün Miçotakis ve Dendias ikilisi muhtemelen kaçacak delik arayacaklar ve soluğu yeni efendilerinin ülkesinde alacaklardır. Türkiye artık, Yunanistan topraklarını ve halkını ilgilendiren konularda hükümeti atlayıp doğrudan Batılılarla görüşmeler sağlanmalıdır.”