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Dünya Miçotakis'in görüntüsü olay oldu! 'Altımızı mı oyuyor?' bakışı
Dünya

Miçotakis'in görüntüsü olay oldu! 'Altımızı mı oyuyor?' bakışı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la düzenlediği basın toplantısı esnasında sürekli Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 16:00:00 -
Miçotakis'in görüntüsü olay oldu! 'Altımızı mı oyuyor?' bakışı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Fransa'ya resmi ziyarette bulundu. Başbakan Miçotakis ziyareti çerçevesinde başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme öncesi basın toplantısı düzenledi. Macron'un konuşma yaptığı sırada Miçotakis'in sıklıkla Macron'un kağıdına bakmaya çalıştığı görüldü.

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