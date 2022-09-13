Miçotakis'in görüntüsü olay oldu! 'Altımızı mı oyuyor?' bakışı
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la düzenlediği basın toplantısı esnasında sürekli Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Fransa'ya resmi ziyarette bulundu. Başbakan Miçotakis ziyareti çerçevesinde başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme öncesi basın toplantısı düzenledi. Macron'un konuşma yaptığı sırada Miçotakis'in sıklıkla Macron'un kağıdına bakmaya çalıştığı görüldü.