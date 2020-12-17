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Dünya Miçotakis’e Türkiye öfkesi
Dünya

Miçotakis’e Türkiye öfkesi

Yunanistan siyasetinin muhalif kanadı, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırım kararı çıkmaması sonrası, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i sert sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:06:00 -
Miçotakis’e Türkiye öfkesi

AB liderlerinin Türkiye’ye yaptırım konularını da görüştüğü oturumda, Yunanistan’ın baskı ve lobi faaliyetlerine rağmen Atina, istediği kararı çıkarttıramadı. Türkiye’ye yaptırım kararının çıkmamasının ardından Yunanistan Parlamentosu’ndaki tüm muhalefet partileri, AB Zirvesi kararlarının ardından Yunan hükümetini kınadı.

“Diplomatik yenilgi”

Syrıza lideri, eski Başbakan Aleksis Çipras, kararın “ülke için başka bir diplomatik yenilgi” olduğunu söyledi. Çipras, Miçotakis için “Belli ki ülkenin egemenlik haklarını ve çıkarlarını savunamıyor” dedi. Değişim Hareketi Başkanı Fofi Gennimata, “Türkiye’ye yaptırım davası fiyaskoyla sonuçlandı ve bizzat hükümet ve başbakan yenilgiye uğradı” ifadelerini kullandı.

“Cahil ve beceriksiz”

Aşırı sağ Yunan Çözümü Partisi’nin Başkanı Kyriakos Velopoulos ise hükümeti “cahil ve beceriksiz” şeklinde eleştirdi.

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