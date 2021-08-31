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Dünya Miçotakis'e şok! Bakanlık görevini kabul etmedi
Dünya

Miçotakis'e şok! Bakanlık görevini kabul etmedi

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından Sivil Koruma Bakanlığına getirilen Evangelos Apostolakis, görevi kabul etmediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 15:46:00 -
Miçotakis'e şok! Bakanlık görevini kabul etmedi

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yiannis İkonomi tarafından az önce açıklanan kabine değişikliğinde yeni kurulan Sivil Koruma Bakanlığına getirilen Evangelos Apostolakis, görevi kabul etmediğini bildirdi.

Apostolakis, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, "Ben bu konuda ulusal mutabakat olmasını istiyordum, bu mümkün olmadığı için bu görevi kabul etmiyorum." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kabinesinde bazı değişiklikler yapmıştı.

Hükümet Sözcüsü Yiannis İkonomu, itfaiye birimlerinden de sorumlu olacak Sivil Koruma Bakanlığı adında yeni bir bakanlık kurularak başına Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) dönemindeki eski Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'in getirildiğini açıklamıştı.

İkonomu, Vatandaşı Koruma Bakanlığına Mihalis Hrisohoidis'in yerine Panayiotis Theodorikakos getirilirken, Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas'ın Turizm Bakanlığına atandığını ve yerine Thanasis Plevris'in geldiğini belirtmişti.

Kabinede Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras ve Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ise koltuklarını korumuştu.

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