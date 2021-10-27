Miçotakis ve Prens Selman'dan kritik görüşme
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Riyad'da görüştü.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al Yamamah Sarayı’nda bir araya geldi.
İki ülkeyi ilgilendiren konular ve meseleler ele alındı
Veliaht Prens Selman’ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir yaptığı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını ifade edildi.
Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası arenada iki ülkeyi ilgilendiren konular ve meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu da açıklandı.