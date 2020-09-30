Miçotakis: Şimdi sıra diplomaside

İncelemelerinin ardından konuşan Miçotakis, Pompeo ile Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, Türkiye’nin bölgede kendilerine karşı “tahriklerde bulunduğunu” öne sürdü. Doğu Akdeniz’in uluslararası istikrar için kilit önemde olduğunu kaydeden Miçotakis, “İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi eski düşmanlar dost olurken Akdeniz’de düşmanlık dalgaları yükselemez. (Türkiye ile) İstikşafi görüşmelerin yakında başlamasını umuyoruz. Şimdi sıra diplomaside” ifadesini kullandı.



Miçotakis, NATO üyesi iki ülke arasındaki “gerginliğin kimsenin çıkarına olmadığı” konusunda Pompeo ile hemfikir olduklarına dikkati çekerek, anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukukun belirleyici olması gerektiğini dile getirdi.



Atina ve Washington arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde Yunanistan’a ait 84 F-16 uçağının modernizasyonunu görüştüklerini aktaran Miçotakis, Yunan tersanelerinde iki ülkenin denizcilik alanında ortak yatırımlarının da gündemde olduğunu vurguladı.