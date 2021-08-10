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Dünya Miçotakis iyice azıttı: Orman zaten yanacağına göre otel dikeceğiz
Dünya

Miçotakis iyice azıttı: Orman zaten yanacağına göre otel dikeceğiz

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Orman zaten yanacağına göre otel yapacağız. Yatırım yap, inşa et, orman zaten yanacak diyerek bir skandala imza etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 04:38:00 -

Yunanistan’da birçok noktada 10 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor.

İçerisinde başkent Atina’nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar yer yer yeniden alevlenirken; ülke genelindeki yangınlarda en az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle yüzlerce ev ve iş yeri kül oldu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Önce özür diledi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dileyerek, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz verdi.

Sonra otel yapacağız dedi

Başbakan Miçotakis, tepki çeken sözlerde bulundu. Yaklaşık 650 bin dönüm orman arazisinin yanmasına rağmen Miçotakis, "Orman zaten yanacağına göre otel yapacağız. Yatırım yap, inşa et, orman zaten yanacak" açıklamasını yaptı.

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