Miçotakis haddini aşıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Sırtını dayadığı ülkelerden güç alarak her fırsatta Türkiye aleyhinde skandal açıklamalar yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bu sefer de İsrail’e yaptığı ziyarette Türkiye’nin Akdeniz’de haklarını aramasını “Mahalle kabadayısı” diye niteleyerek yine haddini aştı.

Türkiye’yi hâlâ ‘hasta adam’ sananların yanıldığını söyleyen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, “Osmanlı Devleti’nin yıkılması ile Batılı ülkeler her şeyi kendi menfaatleri çerçevesinde değerlendirmiştir. Türkiye’ye de bu menfaatlerini dayatmıştır. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Onların tek amacı bizi emirleri altına almak, diz çöktürmektir. Biz artık bu tür tavırlara pabuç bırakan bir ülke değiliz. Artık kimse haddini aşmasın. Gerekeni yapmaktan korkmayız” dedi.

“Bizimle iyi geçinmeliler”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise, “Yunanistan kendine yakışmayan bir üslup kullanıyor. Bu küstahlıkları kendilerine hiçbir kazanç sağlamayacağı gibi aksine çok büyük zararlar verir. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmayız. Yunanistan artık şımarık çocuk gibi davranmayı bırakmalıdır. Arkasına aldığı ülkelere güvenip haddini aşmamalıdır” diye konuştu.