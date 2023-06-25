  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Miçotakis, Çipras'a fark attı
Dünya

Miçotakis, Çipras'a fark attı

Yeniakit Publisher
2023-06-25 21:16:00 -
Miçotakis, Çipras'a fark attı

Yunanistan’da hükümetin kurulamamasının ardından ikinci kez düzenlenen genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre, Kyriakos Miçotakis, Aleksis Çipras'a fark attı.

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin ardından hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi sonrası ikinci kez düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 19.00’da sona erdi. Oy sayım işlemi devam ederken, altı anket şirketinin ortak olarak düzenlediği sandık çıkış anketine göre, eski Başbakan Kyriakos Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi oyların yüzde %40-44'ünü alarak seçimi kazanması bekleniyor.

Ankete göre, Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak’ın (SYRIZA) oyların yüzde 16,1-19,1’ini, Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) oyların yüzde 10-13’ünü ve Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) oyların yüzde 7,2-9,2’sini, Spartalılar Partisi’nin oyların yüze 4-6’sını, Helen Çözümü’nün (EL) oyların yüzde 2,3-4,3’ünü, NİKİ’nin oyların yüzde 2,3-4,3’ünü ve Özgürlük Rotası’nın oyların yüzde 2-4’ünü alması bekleniyor.

Yüzde 25'i geçen partiye bonus sandalye

Geçtiğimiz mayıs ayında nisbi seçim sistemine göre yapılan seçimlerde hiçbir partinin yüzde 46'lık oy oranına ulaşamaması sonrası parti liderleri koalisyon hükümeti kurmayı reddetmişti. Bugün düzenlenen genel seçimlerde ise, oyların en az yüzde 25'ini alarak birinci gelen parti fazladan 20 sandalye alacak ve her yarım puan için bir sandalye daha eklenecek. Seçiminin galibi olan partinin oyların yüzde 40'ını alması halinde 50 tane fazladan sandalye kazanmış olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23