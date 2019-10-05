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Miçotakis ABD'ye yalvardı: Bizi Türklerden koruyun

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:18
Miçotakis ABD'ye yalvardı: Bizi Türklerden koruyun

Türkiye, Amerika ve Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ara vermedi.

4 gemimiz Doğu Akdeniz'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gönderilen 4 gemimiz, sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri, Rumları ve Yunanistan'ı oldukça endişelendiriyor.

Pompeo Atina'da

Süreç tartışmalarla birlikte devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti

Başbakanlık binasında Pompeo'yu kabul eden Kiriakos Miçotakis, görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşananları gündeme getirdi.

Miçotakis, "Tek isteğimiz, Kıbrıs'ın uluslararası haklarının korunması. Türkiye, sondaj çalışmaları ile Kıbrıs'ın egemenlik haklarını çiğniyor" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 16:18
  1. Doğu Akdeniz
  2. Kiriakos Miçotakis
  3. Türkiye
  4. Yunanistan
  5. Mike Pompeo
  6. ABD
  7. Recep Tayyip Erdoğan

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  • hasanhasan30 dk önce
    Korkma micotakis icimizde bir sürü pontuscuk varken size bir şey olmaz. İçimizde pontuscuklar olmadıgında işte o zaman korkun bizden..

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