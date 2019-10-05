Miçotakis ABD'ye yalvardı: Bizi Türklerden koruyun
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.05 Ekim 2019 Cumartesi 16:18
Türkiye, Amerika ve Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ara vermedi.
4 gemimiz Doğu Akdeniz'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gönderilen 4 gemimiz, sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri, Rumları ve Yunanistan'ı oldukça endişelendiriyor.
Pompeo Atina'da
Süreç tartışmalarla birlikte devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.
Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti
Başbakanlık binasında Pompeo'yu kabul eden Kiriakos Miçotakis, görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşananları gündeme getirdi.
Miçotakis, "Tek isteğimiz, Kıbrıs'ın uluslararası haklarının korunması. Türkiye, sondaj çalışmaları ile Kıbrıs'ın egemenlik haklarını çiğniyor" dedi.
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