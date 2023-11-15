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Spor Michy Batshuayi için yoğun talep!
Spor

Michy Batshuayi için yoğun talep!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 21:01:00 -
Michy Batshuayi için yoğun talep!

Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi ve sonrasında başarılı grafiğiyle, Batshuayi forma savaşını kaybetti. Batshuayi için birçok kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya başladı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun transfer edilmesiyle ilk 11'de yer almakta zorlanan Michy Batshuayi'nin talipleri artmaya devam ediyor. Belçika ekipleri Club Brugge ve Antwerp, 33 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp de girişimlere başladı.

Tüm tekliflerle ilgileniliyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli isim devre arasında takımdan ayrılmak istiyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, oyuncusu için gelen tüm teklifleri masaya yatıracak.

İsmail Kartal, daha iyi bir alternatif istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Belçikalı yıldız ile yolların ayrılması durumunda kadroya bir golcü takviyesi yapılmasını istedi. Batshuayi'nin piyasa değeri 9 milyon euro.
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