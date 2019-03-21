0553 313 94 23

Michelin'e "Yılın Lastik Üreticisi" ödülü

Michelin, Almanya'da düzenlenen Tire Technology Expo'da "2019 Uluslararası Lastik Teknolojileri İnovasyon ve Başarı Ödülleri"nde "Yılın Lastik Üreticisi" seçildi

21 Mart 2019 Perşembe 14:37
Michelin'e "Yılın Lastik Üreticisi" ödülü
İSTANBUL (AA) - Michelin, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Tire Technology Expo kapsamında verilen "2019 Uluslararası Lastik Teknolojileri İnovasyon ve Başarı Ödülleri"nde "Yılın Lastik Üreticisi" ödülüne layık görüldü.
Michelin'den yapılan açıklamaya göre, Michelin’in söz konusu ödülü almasında; çevreye duyarlı girişimleri, inovatif ürünleri ve aşınmış lastik performansı konusundaki çalışmaları etkili oldu. Ödül, uluslararası sektör uzmanları, akademisyenler, araç ve lastik üreticilerinden oluşan 31 kişilik uzman bir ekip tarafından belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜV SÜD Lastik Uzmanı Jüri Klaus Baltruschat, "Michelin, son bir yılda olağanüstü çevresel girişimler sergiledi. Mikronize kauçuk tozu ve aşındığında bile iyi performans sunan akıllı sırt deseni gibi inovasyon ve sürdürülebilirlik çabaları, Michelin’i yıllardır lastik sektöründe ön plana çıkarıyor." ifadelerini kullandı.
Michelin Araştırma ve Geliştirme Direktörü Pierre Robert de lastik sektörünün oldukça rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Tire Technology International tarafından ‘Yılın Lastik Üreticisi’ ödülüne layık görülmek Michelin için büyük bir onur. İnovasyon, 125 yıldan uzun bir süredir Michelin’in başarısının merkezinde yer alıyor. Bu prestijli ödül, bugün Michelin’in 6 binden fazla Ar-Ge çalışanının öncü çabalarının bir kanıtı niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:37
  1. Michelin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vahşi Cennetler: Güney Asya belgesel filminin galası Mumbai’de yapıldı
    1. Vahşi Cennetler: Güney Asya belgesel..
    2. Aslan, ‘Karanlıkköprü’ olmayacak
    3. "Bizi ayrıştırmak isteyenlere bir..
    4. İran'da Nevruz Bayramı tatilinde..
    5. "İndirimin ikinci kez uzatılması, tüm..
    6. Aydın'da ölü caretta caretta sahile..
    7. İzmirliler hafta sonu voleybola doyacak
    8. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli..
    9. AK Parti Adayı Uysal, KESDER’den..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu..
    11. SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3..
    12. PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik..
    13. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    14. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    15. Hükümlüler fidanları toprakla..
    16. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    17. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    18. Yeni nesiller için bilişim otobüsü..
    19. Akhisar protokolü ve Down Sendromlu..
    20. Kırşehir’de Nevruz çoşkusu
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!