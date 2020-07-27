Michelin'den tatil yolculukları için uyarı

İSTANBUL (AA) - Pandemi sonrası kontrollü normalleşme adımlarıyla tatile gidiş ve dönüşlerde artış yaşanırken, Michelin, hava sıcaklıkları ile lastik aşınmalarının artması sonucu kaza riskinin artabileceğine işaret ediyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, Michelin, güvenli yolculuk için sürücülere tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor.

Pandemi sonrası, normalleşme adımları paralelinde tatile gidiş ve dönüşlerde artış yaşanırken, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, güvenli yolculuk için sürücülere çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Michelin, hava sıcaklıkları ile lastik aşınmalarının artması sonucu kaza riskinin artabileceğine işaret ediyor.

Michelin, lastiklerin diş derinliğinde yasal sınır olarak kabul edilen 1,6 mm'ye gelinceye kadar kullanılabileceğini, bu ölçünün altına gelindiğinde lastiklerin değiştirilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.





- Kontroller düzenli yapılmalı





Açıklamaya göre, Michelin'in uyarıları şöyle:

"Düzenli olarak lastik bakımı yaptırmak kaza riskini önemli ölçüde azaltır. Yedek lastikler de dahil bütün lastikler uzun yola çıkmadan önce en az bir kere kontrol edilmeli. Özellikle uzun yolculuklar öncesinde lastiklerin kontrol edilmesi yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine ve güvenli yolculuk şartlarının sağlanmasına yardımcı oluyor.

Sürücülerin de lastiklerin performansını düşürebilecek sorunları tespit etmesi mümkün. Kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonlar sürücülerin kontrolü ile tespit edilebilir. Aşınma belirtileri gözle, elle kontrol ederek, diş ölçerle zaman zaman lastiğin farklı noktalarında ölçüm yaparak fark edebilmek mümkün. Kesik olan, düzleşen veya balon yapan noktalar tespit edildiğinde lastiğin değiştirilmesi gerekiyor.



Lastikte herhangi bir aşınma veya iki lastik arasında bir aşınma farklılığı tespit edildiğinde, aracın doğrudan bir lastik uzmanına götürülmesi, lastiğin aşınma derecesi 1.6 mm yasal sınırı aşmışsa değiştirilmesi şart.

Güvenli yolculuğun yanı sıra periyodik bakım ve doğru lastik basıncı sayesinde yakıt tüketimini düşürmek mümkün. Doğru hava basıncı, araçta yol tutuşunun sağlıklı olmasını sağlarken, lastiklerde kilometre ömrünün de artmasına yardımcı olur. Lastik basıncının olması gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performans ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkiler.

Doğru hava basıncı için aracın kullanma kılavuzunda yer alan değerleri esas almak en sağlıklı yoldur. Basınç seviyesini sağlıklı şekilde ölçmek için lastiğin soğuk olmasında da (3 kilometreden daha kısa mesafe katedilmiş olması) fayda var."