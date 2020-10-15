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Ekonomi Michelin Türkiye'de üst düzey atamalar
Ekonomi

Michelin Türkiye'de üst düzey atamalar

Michelin Türkiye'de, Gözde Alpaslan Pazarlama Direktörlüğüne, Pınar Erçal ise İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne atandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:20:17 -
Michelin Türkiye'de üst düzey atamalar

İSTANBUL (AA) - Lastik üreticisi Michelin, Türkiye operasyonlarında önemli değişikliklere imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üst düzey iki atamanın gerçekleştiği Michelin Türkiye'de, Gözde Alpaslan Pazarlama Direktörlüğüne, Pınar Erçal ise İnsan Kaynakları Direktörlüğüne atandı.

Michelin, Türkiye'deki pazarlama ve insan kaynakları operasyonlarında önemli değişiklikler hayata geçirdi. İki üst düzey atamanın gerçekleştiği Michelin Türkiye'de, pazarlama direktörlüğü görevini Gözde Alpaslan üstlenirken; İnsan Kaynakları Direktörü ise Pınar Erçal oldu.

Gerçekleştirilen atama ile nisan ayı itibarıyla Michelin'in Türkiye'de pazarlama faaliyetlerinin başına geçen Alpaslan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Ardından Harvard Üniversitesi’nde Uluslararası Kamu Yönetimi üzerine master yaptı. Kariyeri boyunca farklı sektörlerin pazarlama stratejilerine yön veren Alpaslan, bundan sonra Michelin Türkiye’nin pazarlama faaliyetlerini yürütecek.

Michelin Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğüne getirilen olan Erçal ise, Marmara Üniversitesi'nde ekonomi lisansının ardından Galatasaray Üniversitesi'nde Lojistik ve Pazarlama Yönetimi yüksek lisansını tamamladı.

Michelin Türkiye’de son olarak Lojistik Müdürü olarak görev alan Erçal, haziran ayı itibariyle İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı

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