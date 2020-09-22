Michelin, sert ve kayalık Türkiye Rallisi’nin başarısına katkıda bulundu

İSTANBUL (AA) - Michelin, Michelin LTX Force H4 ve M6 ile Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 5'inci ayağı olarak gerçekleştirilen Türkiye Rallisinin başarısına katkıda bulunmaya devam etti.



Michelin açıklamasına göre, 2018'den bu yana Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve Marmaris bölgesindeki çakıllı pistlerde gerçekleşen ralli, bu yıl heyecan dolu zorlu aksiyonlara sahne oldu.



Geçen yıl Türkiye Rallisi’ni zirvede tamamlayan Michelin, bu yıl Michelin LTX Force H4 ile rallide üç gün boyunca en sık seçilen lastik oldu. Orta sertlikteki Michelin LTX Force M6 cumartesi ve pazar sabahları ilk geçişler için bazı stratejilerin bir parçasını oluşturdu. Michelin Motorsport’un WRC lastikleri, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ortaklarına ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için güven sağlarken, olağanüstü zorlu yollara karşı sınırları zorlama konusunda güven verdi.





- "Stratejik lastik seçimi pilotlara avantaj sağladı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Motorsporları Müdürü Arnaud Remy, Türkiye Rallisi’nin aşırı sert koşullara rağmen oldukça iyi geçtiğini belirterek, "Termometrenin 30 derecenin üstüne ulaştığı ve yer sıcaklıklarının 45 dereceye çıktığını gördük. Buna bir de kokpit içindeki 60 dereceye varan sıcaklıklar eklenince ekiplerin inanılmaz bir sınavdan geçmek zorunda kaldığını söyleyebilirim. Bu şartlara rağmen, ekiplerin, limitleri zorlama olanağı veren ve harika performans gösteren rekabetçi ve dayanıklı lastiklerden faydalanmak gibi bir şansları vardı. Zorlu şartlara rağmen stratejik lastik seçimleri pilotlara önemli avantajlar sağladı." ifadelerini kullandı.



Pandemi nedeniyle 12 test sürüşüyle 2019 yılına kıyasla daha kısa bir formatta gerçekleşen ve geçen yılki 310 kilometre mesafeye karşılık bu yıl 223 kilometre mesafe kat edilen rallide, güvenlik nedeniyle hem piste hem de servis alanına seyirci alınmadı. 2020 Türkiye Rallisini Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) ve Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC) geride bırakan Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) ekibi kazandı.