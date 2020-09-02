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Ekonomi Michelin, MyPortal ile ticari müşterilerine özerklik sağlıyor
Ekonomi

Michelin, MyPortal ile ticari müşterilerine özerklik sağlıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 10:35:02 -
Michelin, MyPortal ile ticari müşterilerine özerklik sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Michelin, profesyonel son kullanıcıları için geliştirmiş olduğu MyPortal platformu ile müşterilerine gelişmiş bir dijital deneyim sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Michelin, ticari B2B müşterilerinin gelişen ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak MyPortal platformunu 1 Eylül itibariyle hayata geçirdi.

Daha önce My Account platformu olarak bilinen bu geliştirilmiş versiyon ile Michelin ve B2B müşterileri arasında daha akıcı ve erişilebilir bir arayüz sunuyor.

Güncellenmiş Michelin MyPortal platformu ile Michelin müşterileri ürün ve hasar garantisi süreçlerini doğrudan yönetebilme fırsatına sahip olacaklar. Ayrıca, müşteriler bu geliştirilmiş platform sayesinde bir ürün veya diğer konularla ilgili soru ve talepleri için Michelin ile bir iletişim noktasına sahip olarak, kampanyalara da erişim sağlayabilecek. Platform aynı zamanda filo müşterilerinin lastik maliyetlerini veya idari görevlere ve genel filo yönetimine harcanan süreyi izlemek açısından da kullanımı kolay araçlar sağlayacak.

MyPortal platformu sayesinde Michelin, tüm sektörler için kişiselleştirilmiş içerik oluşturmayı taahhüt ederek, tüm endüstriler ve filo konfigürasyonları için uygun hale getirilmiş olacak.

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