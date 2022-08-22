Michael Saylor’dan, Elon Musk’a çok önemli Bitcoin Çağrısı

Michael Saylor, Bitcoin tanıtımından vazgeçmiyor. MicroStrategy’nin kurucu ortağı, en önde gelen Bitcoin maksimalistlerinden biri olarak rol almaya devam ediyor. Son zamanlarda Saylor, milyarder Elon Musk’a bir futbol kulübü satın almayı ima ettiğinden dolayı daha fazla BTC satın almasını tavsiye etti.

Michael Saylor, Musk’ın bir futbol takımı yerine daha fazla BTC almasını istiyor

Elektrikli motorlu aracın Kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Twitter’dan İngiliz Futbol Kulübü Manchester United’ı satın alacağını ima etti. “Ayrıca, hoşgeldin Manchester United’ı satın alıyorum” dedi. Tweet, birçok taraftarın ve ana akım medyanın dikkatini çekti. Bunun nedeni büyük ölçüde kulübün taraftarlarının mevcut sahiplerin kararlarından memnun olmamasıdır. Ciddi olup olmadığı sorulduğunda Musk, bunun bir şaka olduğunu ve bir spor takımı satın almak gibi bir niyetinin olmadığını kaydetti. Bununla birlikte, bir futbol kulübü satın almak isterse Manchester United olacağını söyledi. Bu, insanların yorum hakkında yorum yapmasını engellemedi, Michael Saylor da bunlardan biri.

Saylor, Musk’a yanıt olarak “Biraz daha Bitcoin almanızı tercih ederiz” dedi. Saylor’un yorumu, Microstrategy’nin daha fazla BTC satın aldığını açıklamasından ancak iki ay sonra geldi. Michael Saylor, özellikle Twitter’da, her fırsatta BTC’yi desteklemeyi alışkanlık haline getirdi.

Tesla, BTC varlıklarının %75’ini elden çıkardı

Öte yandan Musk, o kadar da Bitcoin maksimalisti değil. Amerikalı milyarder esas olarak BTC’ye karşı bir düşmanlık ifade etmemiş olsa da, geçmişte odak noktası Dogecoin‘di. Bununla birlikte Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla, BTC’ye büyük ilgi göstermişti. Geçen yılın Şubat ayında Tesla, bilançolarına 1,5 milyar dolar değerinde BTC eklediğini açıkladı. Firma ayrıca Bitcoin’i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlamayı planladığını belirtti. Tesla, Q2 2022 kazanç beyanında açıkladığı gibi, BTC varlıklarının %75’ini sistematik olarak boşaltmaya devam etti.

Musk, elden çıkarmanın BTC’nin fiyat performansından kaynaklanmadığını, ancak nakit akışı durumunu iyileştirmeyi amaçladığını kaydetti. Buna karşılık Saylor’un MicroStrategy’si, Kripto Kışı sırasında daha fazla BTC satın aldı. İki ay önce MicroStrategy, 3 Mayıs’tan 28 Haziran’a kadar 480 BTC daha satın aldığını açıkladı. Firma şu anda mevcut orana karşı 3 milyar dolar değerinde 129.699 BTC’ye sahip. Bu da, MicroStrategy’yi varlığın en önemli kurumsal sahibi yapar.