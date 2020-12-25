  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Michael Jackson'ın "Neverland" malikanesi 22 milyon dolara satıldı
Aktüel

Michael Jackson'ın "Neverland" malikanesi 22 milyon dolara satıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:31:40 -
Michael Jackson'ın "Neverland" malikanesi 22 milyon dolara satıldı

ANKARA (AA) - ABD'li pop şarkıcısı Michael Jackson'ın California eyaletinin Los Olivos şehrindeki malikanesi 22 milyon dolara satıldı.

BBC'de yer alan habere göre, 1100 hektarlık araziye kurulu malikane, Jackson'ın eski arkadaşı Ron Burkle tarafından satın alındı.

2009'da ölen şarkıcı, 1987'de araziyi satın almış, "Neverland" adıyla bahçesinde hayvanat bahçesi ve lunaparkın bulunduğu bir çiftlik evine dönüştürmüştü.

Jackson'a yönelik cinsel istismar suçlamalarında, şarkıcının malikaneyi çocukları kandırmak için kullandığı ileri sürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnfiale neden olan görüntüler! Bebeği olan başörtülü kadına işkence
Gündem

İnfiale neden olan görüntüler! Bebeği olan başörtülü kadına işkence

Almanya’da Türklere ve Müslümanlara yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Wuppertal kentinde polis, başörtülü bir kadına maske ta..
Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması
Siyaset

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması

2020 yılı boyunca Türkiye ile mükemmel iş birliğinden çok memnun olduklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2+2 formatında..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay