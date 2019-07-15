0553 313 94 23

"Michael Frey transferinde kesinleşmiş bir şey yok"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal:- "Michael Frey kiralık olarak almak istediğimiz futbolculardan bir tanesi. Kesinleşmiş bir şey yok. Başkanımıza ve yönetimimize hem Barış Albayrak'ı hem de Frey'i kiralık olarak istediğimizi söyledik"- "Geçen sene ligi 41 puanla 11. sırada bitirdik. Bu sene daha iyi puanlarla daha yukarıları hedefliyoruz"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:07
"Michael Frey transferinde kesinleşmiş bir şey yok"

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den kiralık olarak gelecek futbolculara ilişkin, "Michael Frey kiralık olarak almak istediğimiz futbolculardan bir tanesi. Kesinleşmiş bir şey yok. Başkanımıza ve yönetimimize hem Barış Albayrak'ı hem de Frey'i kiralık olarak istediğimizi söyledik." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 5 Temmuz'da yeni sezonu açtıklarını söyledi.

Transfer konusunda aceleci olmadıklarını, bu konuda titizlikle yaklaştıklarını ifade eden Kartal, "Bugün yarın bir kaç futbolcu daha aramıza katılacak. Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin aramıza katıldı." diye konuştu.

Kartal, eksik olan bölgelere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, eksikleri gidermek için transfer çalışmalarına en hızlı şekilde devam ettiklerini dile getirdi.

Bir futbolcuyu transfer edip getirmenin kolay değil bir süreç olmadığını aktaran Kartal, "Bu süreçte futbolcuların Rizespor'a en iyi şekilde faydalı olacağına inandığımız futbolcuları alacağız. Hem kulübe ekonomik açıdan hem de sportif başarı anlamında katkı verecek oyuncuları almak için titizlikle uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu transferlerin gerçekleşmesinin ardından lige hazır şekilde girmek istediklerini anlatan Kartal, daha çok genç oyunculara forma vermek istediğini vurguladı.

Vedat Muric'in Fenerbahçe'ye transferine karşılık gelecek futbolculara ilişkin Michael Frey ve Barış Albayrak'ı kiralamak istediklerini söyleyen Kartal, şunları kaydetti:

"Michael Frey kiralık olarak almak istediğimiz futbolculardan bir tanesi. Kesinleşmiş bir şey yok başkanımıza ve yönetimimize hem Barış Albayrak'ı hem de Frey'i kiralık olarak istediğimizi söyledik. Eğer olursa onları da aramızda görmek istiyoruz. Şu anda 7-8 oyuncu almak ve bize katkı vereceğini düşündüğümüz futbolcuları aramıza katmak istiyoruz. Aramızdan 12 futbolcu gitti ve 4-5 oyuncu geldi. Bazı oyuncuları ileriye dönük genç yatırım amaçlı alıyoruz. Yeniden bir takım kuruyoruz. Hedefimiz birbiriyle uyumlu çalışma ortamı yakalamak. Onlar bunu yaptıktan sonra Süper Lig'e de uyum sağlayacaktır."

Kartal, rahat ve başarılı bir sezon geçirmek istediklerini ifade ederek, "Geçen sene ligi 41 puanla 11. sırada bitirdik. Bu sene daha iyi puanlarla daha yukarıları hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:07
  1. Basın Toplantısı
  2. Çaykur Rizespor
  3. İsmail Kartal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrek’te 15 Temmuz Şehitlerini anma programı
    1. Devrek’te 15 Temmuz Şehitlerini anma..
    2. Tedavisi devam ediyor! Halıya..
    3. Abdullah Gül'den 15 Temmuz kutlama..
    4. Evde zeytinyağlı duş jeli yapım..
    5. Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri
    6. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    7. Sivas'ta kene tarafından ısırılan genç..
    8. Aliağa’daki Sahil Güvenlik botu,..
    9. GÜNSİFED’den 15 Temmuz mesajı
    10. 15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla..
    11. Başkan Güder doğu garajı esnafları ile..
    12. CHP'li ilçe başkan yardımcısından..
    13. KKTC’nin Rumlara sunduğu 9 maddelik..
    14. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in..
    15. Bütün ülke şokta! Havalimanının..
    16. İran'dan İngiltere, Fransa ve..
    17. Yeni Malatyaspor mutlu sona ulaştı!..
    18. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    19. Tunceli’de 29 yer "Geçici Özel..
    20. Bakü'de kritik toplantı! Türkiye,..
    21. KKTC'nin Anastasiadis'e sunduğu öneri..
    22. Kekik çayının sağlığa 9 faydası
    23. Gaziantep Üniversitesi’nde 15 programı..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı
    25. Körling Milli Takımı, Demokrasi ve..
    26. Eyüpsultan’da 251 şehit için 251..
    27. Gülüç Belediyesi 15 Temmuz şehirleri..
    28. Batman’da dev Türk bayrağı göndere..
    29. Park halindeki otomobil yanarak küle..
    30. İran'dan AB ülkelerine çağrı!..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”