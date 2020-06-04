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Dünya

MI6'in eski şefi "deliller var" deyip açıkladı: Kovid-19 insan yapımı

İngiltere Gizli Haber Alma Servisi MI6'in eski şefi Sir Richard Dearlove, koronavirüsün Vuhan kentindeki laboratuvarından "kazayla" yayıldığını ve insan yapımı olduğunu iddia etti. Dearlove elle tutulur deliller olduğunu ifade ederek, Çin'in dünyaya verdiği zararı ödemeye zorlanabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:03:00 -
MI6'in eski şefi "deliller var" deyip açıkladı: Kovid-19 insan yapımı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin İngiltere'den açıklama geldi. Açıklamayı İngiltere Gizli Haber Alma Servisi MI6’in eski şefi Sir Richard Dearlove yaptı. Eski MI6 Şefi Sir Richard Dearlove, basına yaptığı açıklamada, Norveç ve İngiliz bilim insanın salgına ilişkin sonıucu paylaşarak, koronavirüsün Vuhan’daki laboratuvarından kazayla yayıldığını ileri sürdü.

Koronavirüs insan yapımıdır

Dearlove, yapılan çalışmayı incelediğinde virüsün insan yapımı olduğunu ve kazayla ortaya çıktığını vurguladı. MI6’i 1999 ile 2004 yılları arasında yöneten Dearlove, St George's Hastanesi’nden Profesör Angus Dalgleish ile Londra Üniversitesi’nden Norveçli Virolog Birger Sorensen’in birlikte hazırladıkları raporun çok önemli olduğunu ifade etti. Raporda, SARS virüsüyle aynı aileden olan koronavirüsün (SARS-Cov-2) incelendiğinde, virüs ailesinden tamamen farklı yapıya sahip olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Çin tüm dünyaya tazminat ödeyebilir

Eski MI6 şefi, yayınlanan raporun sonucunda koronavirüsün insan yapımı olduğuna dair elle tutulur deliller olduğunu belirtti. Dearlove ayrıca bu delillerin ışığında, rapor sonucunun Çin’in dünyaya verdiği zararı ödemeye zorlayacağını sözlerine ekledi.

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