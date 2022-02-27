Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden sağlık ocağı, devlet hastanesi, şehir hastanelerinden randevu alınabiliyor. Vatandaşlar ise sistemde yeni randevularının kaç gün arayla hangi saatlerde açıldığını araştırıyor.

MHRS nedir?

T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarından randevu almak sureti ile poliklinik hizmeti almayı sağlayan uygulamadır.

MHRS randevu ne zaman açılıyor? MHRS hastane randevu saati kaç?

MHRS sistemi üzerinden en erken bir gün sonra en geç 15 gün sonraya randevu alınabiliyor. Yeni randevu saatleri ise her gece 00.01’de açılıyor. Bu sebeple randevu almak için 00.00 sonrası sisteme giriş yaparsanız açık randevu bulma ihtimaliniz daha kolay olacaktır. Elbette gün içerisinde randevu kontrolü yapabilir, kısıtlı da olsa gün içerisinde de randevu bulabilirsiniz. Ayrıca ALO 182 üzerinden de randevu alabilirsiniz. ALO 182’yi de 00.00 sonrasında arayabilirsiniz.