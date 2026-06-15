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Konut Projeleri MHR GYO, Aeropark Binası B Blok’unu Portföyüne Dahil Etti
Konut Projeleri

MHR GYO, Aeropark Binası B Blok’unu Portföyüne Dahil Etti

Yeniakit Publisher
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MHR GYO, Aeropark Binası B Blok’unu Portföyüne Dahil Etti

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHR GYO), sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda gayrimenkul portföyünü güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, İstanbul’un önde gelen iş ve teknoloji merkezlerinden biri olan Aeropark binasındaki B Bloku’nu satın alarak portföyüne önemli bir varlık daha ekledi.

Ticari gayrimenkul yatırımlarını kararlı adımlarla sürdüren MHR GYO, Aeropark binasının satın alma sürecini tamamladı. Modern mimarisi, güçlü teknik altyapısı, ulaşım kolaylığı ve kurumsal kiracı yapısıyla öne çıkan Aeropark, şirketin düzenli kira geliri sağlayan nitelikli varlıklarını artırma hedefi açısından stratejik önem taşıyor.

Bu yatırımla MHR GYO, hem portföy çeşitliliğini genişletmeyi hem de uzun vadeli ve sürdürülebilir gelir üretme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Genel Müdür Nurkan Kaçmaz’dan değerlendirme

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 

“Portföyümüzü büyütme hedefimiz doğrultusunda, gelişen ticari bölgelerde konumlanan, güçlü kiracı profiline sahip ve sürdürülebilir gelir potansiyeli sunan yatırımlara odaklanıyoruz. Aeropark’ın portföyümüze katılması, halka arz sürecinde yatırımcılarımızla paylaştığımız büyüme stratejisinin somut bir göstergesidir.

Bu yatırımla yalnızca portföy büyüklüğümüzü artırmıyor; aynı zamanda düzenli gelir üreten ve değer yaratma potansiyeli yüksek varlıklarla şirketimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Aeropark B Blok’unda faaliyet gösteren değerli kiracılarımızla karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz.”

Büyüme stratejisi devam ediyor

MHR GYO, güçlü finansal yapısı ve sürdürülebilir yatırım yaklaşımıyla önümüzdeki dönemde de gayrimenkul sektöründe değer yaratan projelere ve stratejik yatırımlara devam etmeyi planlıyor.

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