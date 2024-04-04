MHP’ye gelince hukuk DEM'e gelince guguk

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Yüksek Seçim Kurulu terör uzantısı DEM Parti’nin, Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan’ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı “seçilmemiş sayılması” ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul ederek mazbatanın Zeydan’a verilmesine hükmetti. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan’a verilmesine hükmetti. Karar sonrası DEM YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, önceki seçimlerde söylediklerinin aksine YSK’nın kararının Anayasa Mahkemesi denetimine tabi olmadığını belirtirken, hukukçular, YSK’nın önümüzdeki günlerde yargısal prosedür tamamlanınca, benzer içtihadları da dikkate alarak “Mutlak kanunsuzluk” gerekçesi ile Zeydan’ın başkanlığının düşürülebileceğini dile getirdiler.

Sokakları karıştırdılar

Türkiye’deki huzur iklimini baltalamak isteyen terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak ortağı CHP, yargı kararlarını bahane ederek yine sokakları savaş alanına çevirdi. Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan ve “PKK sizi tükürüğüyle boğar” sözü ile “örgüte yardım” suçundan hapse mahkûm olan DEM’li Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliğinin olmadığı gerekçesiyle mazbatasının iptalini, “demokrasiye darbe” şeklinde çarpıtan ittifak ortaklarının aksine YSK’nın bu yönde kararları geçmişte de istikrarlı şekilde verdiği ortaya çıktı. Savcılık itirazı üzerine 29 Mart tarihinde memnu hakları tekrar yürürlüğe giren ve seçilme yeterliliğini kaybeden Abdullah Zeydan’ın başına gelen hadisenin bir benzerinin 2019 yerel seçimlerinde Adana’nın Kozan ilçesinde yaşandığı öğrenildi.

31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde en yüksek oyu alarak belediye başkanlığını kazanan ancak yapılan itiraz üzerine sabıka kaydının seçim tarihinde silinmemiş olması nedeniyle başkanlığı iptal edilen MHP adayı Nihat Atlı’nın yerine, seçimde ikinci olan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan’ın, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla belediye başkanlığına getirildiği belirlendi. MHP’li Nihat Atlı’nın mazbatasının verilmemesini ‘hukukun gereği’ sözleriyle alkışlayan malum zihniyetin, sıra PKK sevici Zeydan’a gelince çark etmesini ve sokakları ateşe vermesini gazetemize değerlendiren hukukçular, itirazların provokatif olduğunu ve yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Provokasyon için bile bile aday oldu

akit’e konuşan Siyaset Bilimci ve Hukukçu Mehmet Kırmızı, şunları söyledi: “Van’da yaşanan olay ilk defa olmuyor. Önümüzde Kozan örneği de var. Normalde bir kişinin belediye başkanı adayı veya milletvekili adayı olabilmesi için almış olduğu hapis cezası dolayısıyla verilen cezanın bitiminden itibaren üç sene geçtikten sonra memnu haklarını iade alıp ancak öyle aday olabilir. Aksi halde aday olamazsınız. Van’da, Abdullah Zeydan ceza çekmiş ancak üzerinden üç yıl geçmeden memnu hakların iadesi için mahkemeye başvurmuş. Mahkeme de orada çok açık olmasına rağmen ciddi bir hata yaparak süre dolmadan hakları iade etmiş. Başsavcılık da 3 yılın dolmadığı itirazını yapmış. 29 Mart’ta iptal kararı verilmiş. Memnu haklar geri gelmiş. Artık bu kişinin aday olma hakkı yok. Yani burada tamamen hukuka uygun bir süreç işliyor. Burada asıl sormamız gereken başka sorular var. Burada bu sonucun ortaya çıkacağı bile bile aday olunmuş. Belli ki birileri bu durum üzerinden provokasyon hesabı yapmış” ifadelerini kullandı.

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Bunun örnekleri var

Avukat Cüneyd Altıparmak ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Bir kişinin aday olup olamayacağına YSK yaptığı inceleme sonucunda karar veriyor. Sabıka kaydınız olduğu halde aday oldunuz. Aldığınız ceza sizi birtakım kamu haklarını kullanmaktan engelliyor mu, yasaklıyor mu. Gerekçeli kararda bir kişinin yasaklandığına dair ifade varsa bu sefer memnu hakları iade etmesi için o kararı veren mahkemeden bize bir karar getir der. İlgili de öyle yapıyor. Mahkeme de bir karar veriyor. Burada seçimden önce yapılan bir itiraz var. Seçimden önce yapılan itirazı ilgili ceza mahkemesi değerlendiriyor ve ceza mahkemesinin değerlendirmesi sonucunda da hatalı bir karar verdiği kanaatine varıyor. Ve bu kararı ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla kararı ortadan kaldırınca ne oldu? DEM’in adayının adaylık koşulları, adaylık yeterliliği ortadan kalkmış oldu. Seçim kurulu da buna ilişkin işlem yaptı. Bunun aynısı Kozan’da da oldu. Bunun aynısı Urfa’da Ceylanpınar’da belediye başkanı seçilmiş kişinin belediye başkanlığının düşürülmesi suretiyle oldu. Yani bunu Kozan üzerinden anlatalım ki yanlış anlaşılmasın. MHP adayı kazanmıştı, başkanlık Saadet adayına geçti.”