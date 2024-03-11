MHP'ye büyük katılım

MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Dr. Bayram Çelik, "Bugün bizlere desteklerini açıklayıp Türk milliyetçiliğinin doğru adresi, Türk devletinin sigortası, Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılarak bize güç katan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, hepsini muhabbetle kucaklıyorum" dedi.

MHP İl Başkanı Mustafa Akgül de "Göreve geldiğimiz günden beri ahde vefa ve çeşitli programlarla partimizden ayrılan, gönül kırgınlığı yaşayan tüm ülküdaşlarımızı bir araya getirmek için canla, başla çalışıyoruz. Şükürler olsun ki çok sayıda kardeşimizi tekrardan aramıza kattık. Aramıza katılan tüm ülküdaşlarımıza kucak açıyor ve hoş geldiniz diyorum. Birlikte daha güçlüyüz. Gelecek hep birlikte daha güzel olacak" diye konuştu.

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