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MHP'nin seçim şarkısı belli oldu

MHP'nin yerel seçim kampanyası esnasında hangi şarkıyı kullanacağı belli oldu. Belirlenen 'Ehline emanet' şarkısını Mustafa Yıldızdoğan seslendirdi.

29 Ocak 2019 Salı 10:57

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin yerel seçim kampanyası için kullanacağı sloganı, "Beka için milli karar, cumhur için istikrar" olarak açıklamıştı.

Yalçın, "Bu ana temanın yanı sıra 'Sağduyunun birlikteliği, Cumhur İttifakı ' ve 'Türkiye ehline emanet' gibi tali sloganlar da seçim sathı mahallinde kullanılacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Bugün de partinin Twitter hesabından da Mustafa Yıldızdoğan'ın seslendirdiği 'Ehline emanet' isimli seçim şarkısı paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:57
  1. mhp
  2. mhp'nin seçim şarkısı

YORUM YAZ

  • Alpaslan Alpaslan 1 sa önce
    Hayret, MHP diye bir parti mi varmış..!

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