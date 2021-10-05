  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Siz bizim milli gücümüzsünüz

Bakanlık sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK eriyor

Akşener ve Babacan'ın ortak toplantısında kriz! Hemen U dönüşü yaptı

Dünyayı dehşete düşüren koronavirüs gerçeği! Salgından aylar önce sipariş etmişler

Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Bir ilk olacak

Erbakan'dan Danıştay'a flaş çağrı: Şüphe uyandırıyor, bir an evvel durdurun!

Çipras'tan olay sözler: Pervasız bir yarışa sürüklüyor

Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni format! Fahiş fiyatların önüne böyle geçilecek

'Türkiye şok olacak' demişti! Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un ipliğini pazara çıkardı

Skandal ortaya çıktı... Kılıçdaroğlu'na atılan yumruğun cezasını onlara kestiler
Gündem MHP'nin ‘şarapçı’ Vedat Milor’a cevabı gündem oldu!
Gündem

MHP'nin ‘şarapçı’ Vedat Milor’a cevabı gündem oldu!

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'in, Devlet Bahçeli'nin sözünü diline dolayan 'şarapçı' Vedat Milor'un paylaşımına verdiği cevabı gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 23:40:00 -
MHP'nin ‘şarapçı’ Vedat Milor’a cevabı gündem oldu!

Alkol bağımlılığı ile tanınan gurme Vedat Milor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açıklamasına atıfta bulunarak bir paylaşımda bulundu. Milor'un paylaşımına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Çiçek'in cevabı sosyal medyada gündem oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açılamasını diline dolayarak aklı sıra dalga geçmek isteyen 'şarapçı' Vedat Milor sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Vedat Milor Bahçeli'nin sözünü diline doladı

Twitter üzerinden açıklama yapan Milor, takipçilerine 'kebap değerlendirme kriterlerim' diyerek şu paylaşımda bulundu:

''Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır: - Zırhla mı çekilmiş? - Kuyruk yağı var mı? - İşletmeci bölücü mü?''

MHP'li Çiçek'in cevabı gündem oldu

Milor'un bu paylaşımına MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi.

Çiçek, Milor'un paylaşımını alıntılayarak, ''Bugüne kadar "Ne şiş yansın, ne kebap" hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim: - Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu? -Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor? - Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?'' yanıtını verdi.

Çiçek'in Milor'a verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Devlet Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün grup toplantısında "Çarşı pazar marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak şikayet edenlere hak veriyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay