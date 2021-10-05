MHP'nin ‘şarapçı’ Vedat Milor’a cevabı gündem oldu!

Alkol bağımlılığı ile tanınan gurme Vedat Milor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açıklamasına atıfta bulunarak bir paylaşımda bulundu. Milor'un paylaşımına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Çiçek'in cevabı sosyal medyada gündem oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açılamasını diline dolayarak aklı sıra dalga geçmek isteyen 'şarapçı' Vedat Milor sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Vedat Milor Bahçeli'nin sözünü diline doladı

Twitter üzerinden açıklama yapan Milor, takipçilerine 'kebap değerlendirme kriterlerim' diyerek şu paylaşımda bulundu:

''Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır: - Zırhla mı çekilmiş? - Kuyruk yağı var mı? - İşletmeci bölücü mü?''

MHP'li Çiçek'in cevabı gündem oldu

Milor'un bu paylaşımına MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi.

Çiçek, Milor'un paylaşımını alıntılayarak, ''Bugüne kadar "Ne şiş yansın, ne kebap" hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim: - Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu? -Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor? - Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?'' yanıtını verdi.

Çiçek'in Milor'a verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Devlet Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün grup toplantısında "Çarşı pazar marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak şikayet edenlere hak veriyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.