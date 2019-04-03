MHP'nin Mucur'da seçim sonuçlarına yaptığı itiraz sonucu belli oldu Kırşehir İl Seçim Kurulu, MHP'nin Mucur ilçesinde seçim sonuçlarına yaptığı itirazı somut gerekçe ve delil olmadığı gerekçesiyle reddetti.

İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, kurul üyeleri, MHP Kırşehir İl Başkanlığı, Mucur İlçe Başkanlığı ve Mucur adayının, belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması için ayrı ayrı verdiği itiraz dilekçelerini görüşerek karara bağladı. Müracaat dosyalarını inceleyen KırşehirSeçim Kurulu, somut gerekçe ve delil olmadığı gerekçesiyle itirazları oy birliğiyle reddetti. MHP Mucur Belediye Başkanı Adayı Hasan Hüseyin Köşker, Mucur Belediye Başkanlığı seçimini 54 oy farkla kaybetmelerinin ardından Mucur Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuş, ardından da il başkanlığı, ilçe başkanlığı ve aday itirazı İl Seçim Kurulu'na taşımıştı. Mucur'da kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Atılgan Yılmaz 4 bin 75 oy, MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker ise 4 bin 21 oy almıştı.

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