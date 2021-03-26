MHP'nin A takımı belli oldu! İşte isimler ve görevleri...

MHP'nin 13. olağan büyük kongresi sonrası toplanan MYK'sında partinin Başkanlık Divanı belirlendi.

Başkanlık Divanı belli oldu

Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilen MYK'da yapılan seçimle 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı belli oldu.

Buna göre, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Feti Yıldız seçildi.

Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Kalaycı seçilirken Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu oldu. Parti Genel Sekreterliği görevini ise İsmet Büyükataman yürütecek.

MHP'de görevlendirme şu şekilde yapıldı:

1. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Edip Semih Yalçın;

2. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Feti Yıldız;

3. Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Kalaycı;

4. Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Faruk Aksu;

5. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Özdemir;

6. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mevlüt Karakaya;

7. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Kamil Aydın;

8. Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İzzet Ulvi Yönter;

9. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sadir Durmaz;

10. Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Pelin Yılık;

11. Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Yaşar Yıldırım;

12. Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Filiz Kılıç;

13. Parti Genel Sekreterliğine İsmet Büyükataman;

14. İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Tamer Osmanağaoğlu;

15. Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Bahadır Bumin Özarslan