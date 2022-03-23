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Siyaset MHP’li Yılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na soru?
Siyaset

MHP’li Yılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na soru?

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MHP’nin barajı geçemeyeceği yönündeki ifadelerine ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 22:08:00 -
MHP’li Yılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na soru?

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, “Sn. Kılıçdaroğlu dünkü CHP Grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi kastederek Milliyetçi Hareket Partisi’nin barajı geçemeyeceği imasında bulunmuş. Kılıçdaroğlu sen asıl 2023’te seçimi kaybedip dostların desteği kesince nereye yüzeceksin onu düşün. Kasetle geldin, bakalım neyle gideceksin?” ifadelerini kullandı.

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