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Siyaset MHP’li Yıldız’dan sosyal medya düzenlemesi talebi
Siyaset

MHP’li Yıldız’dan sosyal medya düzenlemesi talebi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medyadaki yalan haberleri işaret ederek, köklü bir değişime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 16:02:00 -
MHP’li Yıldız’dan sosyal medya düzenlemesi talebi

YENİ AKİT  ANKARA

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, resmi sosyal medya hesabından sosyal medya düzenlemesine dikkat çekti.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Sosyal medya hiç bir disipline bağlı olmadan, gerçek kişiler ya da sahte isimlerle açılan hesaplarla yalan haber, iftira ve dezenformasyon için uygun bir ortam oluşturmaktadır. En kısa zamanda köklü bir düzenlemeye gidilmelidir” dedi.

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