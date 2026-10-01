MHP'li Yıldız’dan fon krizi açıklaması: Meclis’te komisyona gerek yok, adli mesele
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, fon soruşturması için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına gerek olmadığını belirterek, "Devletimiz her türlü tedbiri alıyor, takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garip gurebanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Bu tamamen adli bir mesele" dedi. Yasal sürecin devam ettiğini belirten Yıldız, kesin hükme kadar masumiyet karinesinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu’na ilişkin, "Bir hafta veya 10 gün içerisinde kurulacağını ümit ediyorum. Meclis Başkanımız bugün veya yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir" dedi.
Feti Yıldız, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM’de kurulması planlanan İzleme Komisyonu’na ilişkin, "Meclis’te partilerin oy oranına ya da temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyonun görevi bizim çerçeve yasanın 7’nci maddesinde belli. İzleme; herhangi bir yaptırım yok, kanun teklifi verebilir, tavsiyelerde bulunabilir. Komisyonda görev yapacakların sayısı belki İstihbarat Komisyonu'nda olduğu gibi 17 olabilir ya da daha düşük bir sayı olabilir. Ancak bir hafta veya 10 gün içerisinde kurulacağını ümit ediyorum. Meclis Başkanımız herhalde bugün veya yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir" ifadelerini kullandı.
'ARAŞTIRMA KOMİYONUNU GEREKLİ GÖRMÜYORUM'
Fon soruşturmalarına ilişkin Yıldız, "Devletimiz her türlü tedbiri alıyor, takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garip gurebanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor. Benim prensibim şudur; ben suçsuzluk karinesine inanırım. Bunun A veya B şahsı olması benim için fark etmez. Kesin hüküm haline gelene kadar ‘şu şahıs suçludur, suçsuzdur’ demem, benim için yalnızca şüphelidir. Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağını bilmiyorum, yani gerek de görmüyorum. Bu tamamen adli bir mesele" dedi.
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